Ídolo pop cobra explicações do empresário, que fica na maior saia justa

Por: GShow

Em 17 de janeiro, 2017 - 07h52 - Novelas

A ideia do falso sequestro de Néia (Ana Betariz Nogueira), para impedir o casamento de Léo Régis (Rafael Vitti) com Diana (Alinne Moraes), quase saiu pela culatra. No final, o cantor não desconfiou da armação e tudo parecia resolvido... Isso, até agora! O ídolo pop chega à casa de Lázaro (João Vicente de Castro) e estranha ao ver o anel, que teria sido roubado pelos sequestradores de sua mãe.

"É de uma amiga, ela esqueceu", mente o empresário a Léo. Mas ele não engole: "Mentira! Esse anel é da minha mãe, fui eu que comprei! E esse anel foi roubado quando ela foi sequestrada! Como é que ele veio parar na sua casa? Me explica! Tô esperando".

Lázaro fica naquela saia justa!!! Como será que ele vai sair dessa? Confira tudo na cena de Rock Story que vai ao ar nesta terça-feira, 17/1!