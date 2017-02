Após 12 anos, Lateral volta ao Remo como peça estratégica do esquema de Josué Teixeira

Em 12 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Esporte

Depois de doze anos, Léo Rosa, 31 anos, voltou para casa, cheio de moral, confiante em ter conquistado seu espaço no futebol como lateral-direito, posição alçada com sucesso desde que ganhou passe livre do Clube do Remo em 2005. Léo Rosa conta com uma lista extensa de clubes na sua carreira. O Remo é o mais recente. E em 2016, Léo Rosa serviu ao Castanhal no Campeonato Paraense da Segunda Divisão, onde foi vice. No Baenão, sua primeira casa no futebol paraense, Léo Rosa se diz bem ambientado, sobretudo por ser desejo dos pais, José e Marli Rosa, que gostariam de vê-lo novamente com a camisa do Leão Azul. “Deu certo e me vejo novamente aqui, pronto para a luta com toda força”, diz.

Léo Rosa é um dos pontos estratégicos do técnico Josué Teixeira nas jogadas pelas beiradas do campo.

