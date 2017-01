Em 16 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Independente está em campo treinando há pouco menos de oito dias, sob comando de Léo Goiano, que apontou falhas individuais de marcação nos gols sofridos no amistoso contra o Remo, como predominantes para o fracasso diante do Leão, na derrota por 5 a 3. Para Léo Goiano, a imagem deixada pelo Galo não foi boa. Precisa melhorar muito para fazer um bom campeonato. “Fizemos um primeiro tempo bom, e criamos quatro possibilidades de gols. Poderíamos ter feito pelo menos dois, mudando um pouco a situação. Todos os gols que tomamos foram falhas individuais, a equipe, em alguns momentos, estava bem organizada, equilibrada, mas com a falha, não tem sistema defensivo que suporte”, analisou.