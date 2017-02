Casal se desentende depois de proposta do cantor à amada

Por: GShow

Em 04 de fevereiro, 2017 - 07h06 - Novelas

As coisas não estão fáceis para o casal DiLéo. Depois de seguir o conselho de Lázaro (João Vicente Castro) e se oferecer para comprar a Som Discos, tudo que Léo Régis (Rafael Vitti) consegue é causar um mal-estar em sua relação com Diana (Alinne Moraes). A loira não aceita a proposta do noivo e deixa o cantor decepcionado.

“Você não tava mesmo pensando em mim quando me chamou pra ir pra gravadora como contratado! Você só queria salvar o seu pai! Na hora que eu faço uma proposta que é boa pra mim, de verdade, você não gosta!”, dispara Léo diante as negativas de Diana.

Ofendido com a reação de Diana, o ídolo pop decide dormir no sofá, longe da diretora artística da Som Discos. Será que que eles vão superar essa crise? Assista à Rock Story neste sábado, 4