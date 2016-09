Óculos vendidos sem receita representam risco para a saúde. Ação civil pública mira venda ilegal em Belém.

Em 09 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

As farmácias de Belém não deverão mais comercializar as chamadas “lupas de leitura” ou “lentes de leitura” - que nada mais são do que óculos com uma denominação diferente para burlar a legislação, segundo o Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF) -, vendidas livremente, sem receitas médicas. Esse é o objetivo de uma ação civil pública, movida pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Lima do Nascimento, da promotoria de Defesa do Consumidor. A venda desses óculos é bem mais antiga no comércio informal, que não está contemplado no documento. Contudo, como consequência, a pressão da fiscalização deverá aumentar e coibir de vez esse comércio.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.