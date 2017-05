“Pegue e Leve” é uma espécie de feira de títulos entregues no local por doadores

Os estudantes Clarissa Silva, 16 anos, e Matheus Leite, 18, ficaram surpresos quando chegaram à Biblioteca Pública Arthur Viana, do Centur, e encontraram uma mesa repleta de livros colocados à disposição do público não para empréstimo, mas para doação. Frequentadores assíduos do espaço de leitura, onde estudam e se preparam para a futura vida profissional, eles aprovaram a iniciativa. O “Pegue e Leve” é uma espécie de feira de livros organizada pela Fundação Cultural do Pará (FCP) que reúne uma variedade de títulos literários entregues à biblioteca por doadores.

Todos os meses, a Fundação Cultural do Pará recebe quase três mil livros em caráter de doação, mas uma boa parte deles – cerca de 30% - já chega em condições precárias.