Jornal Amazônia inicia o ano com projeto gráfico mais moderno

Em 02 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O jornal Amazônia iniciou 2017 de cara nova, com um projeto gráfico mais moderno. Os leitores da publicação das Organizações Romulo Maiorana (ORM) aprovaram a mudança. Leitor assíduo do jornal e torcedor azulino, o flanelinha Carlos Alberto Rodrigues, de 50 anos, disse que seus assuntos preferidos nas páginas do Amazônia são esporte e cultura.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.