Reajuste no produto alcançou valor superior a inflação do período, que era de 6,58%

Por: Redação ORM News com informações do Dieese/PA

Em 16 de janeiro, 2017 - 10h22 - Economia

Em 2016 o paraense pagou mais caro pela alimentação básica. Um dos destaques desse aumento foi o leite comercializado em caixa de 1 litro em mercearias, padarias e supermercados da capital.

Segundo o Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), os reajustes no preço do produto até o final do ano passado não foram iguais. Em Janeiro, o litro do leite custava em média R$ 4,26; em março foi comercializado a R$ 4,43; em abril era R$ 4,62; em maio foi comercializado a R$ 4,67; já em julhio chegou a R$ 5,41 e fechou o ano por volta dos R$ 5,14.

Com isso, o litro do leite consumido pelos paraenses apresentou em 2016 um reajuste acumulado bem superior a inflação, alcançando 24,15% contra uma inflação de 6,58 % do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período