Organização critica ainda aumento do número de pessoas mortas por policiais no país

Por: O Globo

Em 12 de janeiro, 2017 - 09h41 - Brasil

Rio — No Relatório Mundial de Direitos Humanos, apresentado nesta quinta-feira, a organização de defesa de direitos humanos Human Rights Watch (HWR) aponta mais uma vez como problemas crônicos do país a superlotação de presídios e casos de tortura e maus-tratos contra presos. A ONG destaca, como fator chave da superlotação, a promulgação da lei de drogas em 2006. Segundo a entidade, a legislação “deveria ter reduzido a população carcerária”, mas “sua linguagem vaga possibilita que usuários sejam processados como traficantes”.

Em 2014, 28% dos homens presos e 64% das mulheres haviam cometido crimes associados às drogas. A organização lembra que 40% dos presos brasileiros são provisórios.

No relatório, a ONG critica a decisão da Justiça de São Paulo que anulou o julgamento de 74 policiais condenados pelo massacre na Casa de Detenção, o Carandiru. O texto não cita, no entanto, as rebeliões em penitenciárias no Amazonas e em Roraima, que ocorreram no início deste ano e provocaram a morte de 99 detentos.

Por outro lado, a HWR diz que o Brasil passou a seguir correntes do direito internacional ao estabelecer que detidos sejam ouvidos pelos juízes logo após suas prisões e discute tornar obrigatórias as audiências de custódia.

“Audiências de custódia podem ser um poderoso instrumento contra o abuso policial de detentos, uma vez que permitem aos juízes identificar e ouvir relatos sobre tortuura e maus-tratos logo após a prisão”, afirma a HWR.

EXECUÇÕES FEITAS POR POLICIAIS

Outro problema crônico do Brasil ressaltado no relatório são as chamadas execuções extrajudiciais. Segundo a entidade, 3.345 pessoas foram mortas em 2015 por policiais no Brasil, incluindo agentes fora de serviço. Parte delas, diz a HRW, são casos de execuções extrajudiciais, ou seja, sumárias e arbitrárias. Em julho do ano passado, a organização responsabilizou o Ministério Público pelas execuções promovidas por policiais.

Segundo a organização, o número de mortos por policiais no país cresceu 52% nos últimos dois anos. O Rio tem destaque negativo — é o estado com maior taxa de homicídios, cujo aumento foi de 23% entre janeiro e setembro de 2016. São Paulo registrou queda de 19% no mesmo período.

“Embora algumas das mortes causadas pela polícia resultem do uso legítimo da força, outras são execuções extrajudiciais, como documentado pela Human Rights Watch e outros grupos, além de reconhecido por agentes do sistema de justiça criminal brasileiro”, diz trecho do relatório.

MAIORIDADE PENAL

A Human Rigths Watch diz ainda que o Brasil pode violar leis internacionais caso aprove a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 16 anos. A entidade também lembra que uma proposta que aumenta de 3 para 10 anos o tempo máximo de internação de crianças e adolescentes infratores tramita na Câmara dos Deputados. O resultado, segundo a organização, poderia provocar superlotação no sistema socioeducativo. A entidade denuncia ainda que centros que atendem menores infratores se transformaram em “locais de punição e isolamento”, especialmente no Ceará.

O relatório da Human Rights Watch diz que a lei de combate ao terrorismo, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em março de 2016, tem “linguagem vaga e genérica” e “coloca em risco alguns direitos humanos básicos, como a liberdade de associação”.

“A lei inclui amplas definições de ‘terrorismo’ e ‘atos de preparação’ de um ataque terrorista, que podem ser usadas contra grupos que promovem protestos pacíficos”, diz o texto.

PRIVACIDADE DIGITAL

A entidade comemora a sanção do Marco Civil da Internet, em 2016, mas diz que o Brasil pode sofrer “retrocessos em relação ao direito à privacidade. São citados no relatório casos de decisões judiciais que bloquearam temporariamente o WhatsApp e a prisão de um executivo do Facebook no ano passado.

Também são relatadas as ações judiciais movidas por juízes e promotores do Paraná contra jornalistas da Gazeta do Povo e uma decisão de agosto de 2016 que autorizou a quebra de sigilo telefônico de um jornalista que noticio uma lista de brasileiros suspeitos de terem conta bancárias na Suíça. O texto lembra que cinco jornalistas foram mortos no país em 2016 até outubro.

A organização não-governamental alerta para risco de retrocesso em processos que são discutidas no Congresso. Uma delas diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência; outra versa sobre a definição de “família” como sendo uma união entre um homem e uma mulher. Também são citados casos de condições abusivas de trabalho e violência contra ativistas rurais e líderes indígenas. A HRW diz, ainda, que a Lei de Anistia, de 1979, permanece impedindo a punição de 377 violadores de direitos humanos identificados pela Comissão Nacional da Verdade.

O desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais, também aparece no relatório da Human Rights Watch. A entidade diz que a mineradora Samarco falhou ao não alertar os moradores sobre o rompimento da barragem de rejeitos de minério.

“Um alerta feito com antecedência poderia ter prevenido essas mortes”, diz.

O texto cita, ainda, que o número de refugiados que chegaram ao Brasil mais que dobrou desde 2011, chegando a 8.800 pessoas em abril de 2016. Segundo o relatório, cerca de um quarto são sírios. A HRW lembra que o governo Temer pretende receber, este ano, ao menos três mil sírios.