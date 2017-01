Meia tem 23 anos de idade e jogou a Segunda Divisão pelo Avaí, cedido por empréstimo pelo Tricolor. Atleta chega hoje a Belém.

Por: Da Redação

Em 02 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Remo fechou o elenco para o Parazão e Copa Verde com a contratação do meia Rafinha que disputou Campeonato da Série B pelo Avaí, de Santa Catarina, emprestado pelo Fluminense, dono dos direitos federativos do jogador de 23 anos, criado na base tricolor. A contratação de Rafinha - Rafael Gimenes da Silva - foi anunciado pela diretoria de futebol do Leão Azul na começo da tarde de ontem. Rafinha deve chegar hoje à tarde a Belém, segundo Sérgio Dias. Rafinha foi indicado pelo técnico Josué Teixeira aos dirigentes azulinos pelas suas qualidades técnicas, além de jogar no meio-campo atua também na lateral-direita. “Contratamos o Rafinha, que atua como segundo volante e também como lateral-direito. É um jogador muito versátil, que tem o estilo do Diego Souza, aquele do Fluminense. Estamos animados com esta contratação. Já mandamos a passagem para o jogador”, confirmou Marco Antônio Pina, acentuando que o ciclo de contratação foi fechado. Na semana passada, Marco Antonio Pina foi ‘bombardeado’ pelo boato da contratação de Fernando Neto, do Macaé (RJ). Segundo Pina, o Remo nunca pensou no seu nome.