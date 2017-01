Em mais um amistoso para ajustar o time, o Remo fez uma boa apresentação e ganhou com relativa folga do Independente.

Em 16 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Remo manteve a invencibilidade nos jogos amistosos sob a batuta do técnico Josué Teixeira. Ontem, numa tarde bastante propicia para o futebol, sem chuva e com sol forte, o Leão Azul ganhou do Independente, de Tucuruí, por 5 a 3, no estádio Francisco Vasques (Souza), que recebeu um grande publico.