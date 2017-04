Três jogadores chegaram e farão exames médicos para serem apresentados Remo pode contratar até um time inteiro, diz diretor Marco Aurélio.

Por: Da Redação

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Esporte

O Remo começou a receber os reforços para o Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde de ontem desembarcaram em Belém, três jogadores. O zagueiro Bruno Costa, o volante Marcelo Labarthe e o meia-atacante Mikael. O trio foi recebido pelos diretores Marco Antônio Pina, Paulo Araújo (Paulinho) e Cláudio Bernardo. Hoje, o trio passa por exames médicos no Baenão e deve ser apresentado à imprensa no período.

O meio-campista Danilo Caçador (Danilinho) e João Paulo Dias, volante, ficaram de chegar a Belém na madrugada de amanhã. “Os jogadores serão apresentados oficialmente na terça (hoje). O Danilo e o João Paulo, na quarta de manhã. Temos outros três pré-contratos, mas isso não quer dizer que o Remo não vai contratar mais.