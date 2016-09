Promoção do Fortaleza não assusta azulinos: “Gosto do campo cheio”, diz Edno

Da Redação

Com sete gols no campeonato, o atacante Edno está muito otimista para o jogo contra o Fortaleza, no próximo sábado, 10. Considerado um dos líderes do elenco azulino, capaz de provocar reunião com dirigentes em favor do plantel, além de cobrar mais atitude dos companheiros em campo, o atacante encara o confronto com o Fortaleza muito importante para grupo.