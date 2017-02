Re-Pa já é coisa do passado e o Leão viaja amanhã para pegar o Brusque-SC

Por: Da Redação

Em 14 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Remo agora foca na Copa do Brasil de 2017 contra o Brusque, de Santa Catarina, em jogo marcado para quinta-feira, 16, às 18h15, horário de Belém, no estádio Augusto Bauer, na cidade catarinense. O Leão, depois da vitória sobre o Paysandu, por 2 a 1, pelo Campeonato Estadual, se apresentou ontem à tarde no Baenão ao técnico Josué Teixeira. Houve treino regenerativo para quem jogou no clássico e atividades físicas para os demais jogadores. Teixeira comanda treino hoje pela manhã. A viagem para Santa Catarina está marcada para a madrugada de amanhã. O Remo pode sofrer desfalques de dois jogadores: Renan Silva, volante, e Jaquinha, lateral. Renan saiu lesionado do Re-Pa e ontem ficou de realizar exames para avaliar a lesão no joelho. Enquanto que o lateral Jaquinha deve cumprir suspensão do STJD, de quatro jogos de competições nacionais.