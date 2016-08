Time azulino já está em Natal, onde hoje faz o último treino antes do duelo contra o ABC, pela série c

Em 28 de agosto, 2016 - 01h30 - Esporte

O Clube do Remo tenta, amanhã, manter o primeiro lugar do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C diante do ABC em Natal -RN. A vitória sobre o Confiança na rodada passada dá credito aos azulinos, que têm boa sequência nos jogos fora de casa, com três empates e duas vitórias. O time está em Natal, desde ontem, e neste domingo deve realizar treino no Centro de Treinamento do América.

