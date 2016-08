Só uma vitória fora de casa, hoje, pode recolocar o Remo na liderança do Grupo A

Em 29 de agosto, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Após a vitória sobre o Confiança, em Belém, por 2 a 0, o Remo tem hoje à noite um dos mais difíceis compromissos no grupo A do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o ABC-RN, no estádio Frasqueirão, às 19h15, em jogo que pode recolocar o Leão Azul na liderança do grupo ou mantê-lo no G4. O mesmo vale para o time local que, por ora, é o quinto colocado. Mas, vencendo o duelo com os paraenses, o ABC sobe na tabela e passa a frente do concorrente.