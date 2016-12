Diretoria azulina anuncia lista dos que começam a temporada de trabalho no clube para 2017

Em 25 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O técnico Josué Teixeira esteve no Baenão na manhã de ontem participando de uma reunião com sua comissão técnica e diretoria de futebol. Ele viajou às 17h30 para Niterói- RJ, volta dia 1 de janeiro para receber os jogadores no dia 2. Josué repassou para à gerência de futebol a relação dos jogadores que ficam no clube para o início da temporada.

