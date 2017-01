'Foi o ano mais lindo da nossa vida', escreveu a atriz no Instagram

Por: Extra

Em 02 de janeiro, 2017 - 14h47 - Celebridades

Leandra Leal usou uma foto em que aparece ao lado do marido, Alê Youssef, e a filha, Julia, para fazer um balanço do ano que passou. Esta é a primeira vez que a atriz publica em seu perfil na rede social uma imagem ao lado da menina.

“Essa foto resume o ano de 2016, apesar de tantos problemas para o Brasil e o mundo, pessoalmente esse foi o ano mais lindo da nossa vida. Amor e família. E é disso que lembraremos no final. É disso que a histórias são feitas. E é exatamente por isso que devemos lutar mais do que nunca por um mundo melhor e mais justo para todos. Pode vir, 2017. Com amor, liberdade e luta”, escreveu.

Leandra Leal e Alê Youssef conseguiram concluir o processo de adoção de Julia, de 2 anos, e já são oficialmente os pais da menina. A atriz e o produtor evitaram expor a criança até que todo o trâmite legal fosse finalizado. A atriz, inclusive, não quis falar sobre a adoção ainda. Mas Júlia já mora com os pais e é paparicada pelos novos familiares. Recentemente, o casal mostrou suas tatuagens em homenagem à filha, com o nome dela nos braços.