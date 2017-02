A entidade tem o objetivo facilitar a entrada de crianças e adolescentes na educação. Foram entregues mais de 15 mil kits de material.

Por: Da redação

Em 16 de fevereiro, 2017 - 08h50 - Educação

Voluntários da Legião da Boa Vontade (LBV) entregaram 15.230 kits de material escolar para crianças e adolescentes que são atendidos pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Ananindeua, na manhã de ontem.

Segundo a entidade, a iniciativa contribui diretamente para que as pessoas atendidas pela LBV tenham mais facilidade para estudar. O objetivo é auxiliar economicamente os pais que não dispõem de recursos financeiros para a compra de material escolar básico, além de incentivar crianças a frequentar a escola e aprimorar o seu aprendizado com qualidade.

A cerimônia de entrega teve início com a prece do Pai Nosso. Em seguida, os estudantes receberam o material dos representantes da instituição. “Todo este trabalho é realizado com sucesso. Nosso agradecimento aos nossos amigos colaboradores que ajudaram a montar esses kits que foram distribuídos aqui hoje. Através da Educação a Legião da Boa Vontade proporciona um futuro digno a essas crianças”, ressaltou a gestora da instituição, Selma Correa.

Jerusa Maria da Silva, mãe de uma das crianças atendidas destacou que não tem condições de comprar o material para seu filho. “Esse material irá contribuir bastante. Eu agradeço a LBV por tudo, porque aqui o meu filho recebe atenção, carinho e afeto”, disse ela.

Em Ananindeua, o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está localizado na Rua Cláudio Saunders, 172, Centro. Para mais informações, entrar em contato através do número (91) 3250-3192 ou por meio do site www.lbv.org.br