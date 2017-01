Empresário pede para Néia sumir no dia da cerimônia

Por: GShow

Em 06 de janeiro, 2017 - 20h08 - Novelas

Para Lázaro (João Vicente de Castro), vale tudo para impedir o casamento de Diana (Alinne Moraes) e Léo (Rafael Vitti)! O empresário tem um novo plano em mente: "É o seguinte: no dia do casamento, a senhora inventa alguma coisa que tem que fazer na rua. Aí pega um táxi e vai direto pra casa de um conhecido meu", diz ele para Néia (Ana Beatriz Nogueira).

A mãe de Léo Régis fica com aquela pulga atrás da orelha: "Mas e se descobrem? Falso sequestro é crime também, eu vou presa!", rebate ela, que ainda dá uma outra ideia ao empresário: "Quer sequestrar alguém? Sequestra a Diana, aí sim! Some com aquela cobra de uma vez!", sugere.

Será que ele aceitará a sugestão de Néia? Descubra o desenrolar dessa história em Rock Story neste sábado, 7/1.