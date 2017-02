Baterista procura o empresário para dizer que a banda se manterá fiel a Gui

Por: Gshow

Em 19 de fevereiro, 2017 - 09h57 - Novelas

Lázaro (João Vicente de Castro) está obcecado em se tornar empresário da 4.4. Para isso, ele está usando todas as suas armas para, aos poucos, conseguir seduzir os garotos. Após se esbaldar um uma festa na casa do empresário, no entanto, Tom (João Vitor Silva) parece cair na real e decide procurá-lo para um papo reto.

Crente que está conseguindo enrolar o adolescente, Lázaro faz seu filme: "É claro que eu tenho interesse na banda, não vou esconder isso. Eu sou um empresário e vocês são excelentes. E sem uma boa orientação a 4.4 não vai muito longe, Tom", diz ele.

Cheio de atitude, o baterista manda logo a real e garante que a banda não vai largar Gui (Vladimir Brichta), já que foi ele que criou a 4.4. Lázaro tenta convencer Tom do contrário, mas acaba levando o maior fora: "Mesmo o Gui tendo um monte de defeito, a gente não vai trocar ele por você. A banda tá fechada com ele e você nunca vai ser empresário da 4.4".

Toma essa, Lázaro! Não perca, a cena vai ao ar em Rock Story nesta segunda-feira, 20/2.