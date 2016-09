Mas o julgamento de políticos com mandato, porém, promete ser bem mais longo.

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Com cerca de 170 prisões decretadas até agora, uma média de cinco a seis por mês, a Lava-Jato acumulou informações e documentos suficientes para produzir novas denúncias à Justiça por, pelo menos, mais dois anos. Esta é a previsão do articulador da força-tarefa, Carlos Fernando dos Santos Lima. Mas o julgamento de políticos com mandato, porém, promete ser bem mais longo. Os trabalhos, que correm em Brasília, ainda não alcançaram o resultado esperado. Pelo menos 54 parlamentares foram identificados durante as investigações de fraudes na Petrobras como beneficiários de propina, mas, até agora, apenas dois deles - Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Nelson Meurer (PP-PR) - viraram réus no Supremo Tribunal Federal. Se for considerado que três partidos dividiam a propina na Petrobras - PT, PMDB e PP, como defendem os procuradores de Curitiba -, na prática, a operação ainda não cumpriu seu objetivo.

