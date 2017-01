Central de Distribuição pegou fogo na noite de terça-feira (3) em Santarém

G1 Santarém

05 de janeiro, 2017 - Pará

O laudo sobre as causas do incêndio que atingiu a Central de Distribuição dos Correios na noite de terça-feira (3), no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará deve sair em até 30 dias, segundo informou o comando do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM).

Na manhã desta quinta-feira (5), uma equipe peritos esteve no galpão, localizado na avanida Anísio Chaves. Foram coletados fragmentos e outras provas materiais que irão subsidiar o laudo pericial que deve apontar as causas do incêndio. Depois de pronto, o laudo será entregue a gerência dos Correios

A suspeita inicial é que o fogo tenha começado após um curto circuito ocasionado por uma queda de energia elétrica na cidade. Os peritos ouviram o vigilante que estava de plantão no momento que o fogo iniciou, o gerente da agência dos correios e mais três vizinhos que presenciaram o incêndio.

De acordo com tenente Jerônimo da Silva, responsável técnico do laudo, além dos relatos, foram feitos registros fotográficos, levantamento de danos, medição da extensão da propagação do incêndio e análise em toda estrutura do prédio. A área atingida está interditada e a impresa não pode ter acesso.

Apesar do fogo ter danificado a fiação elétrica, alguns serviços não foram interrompidos. Nesta quinta-feira caminhões descarregaram em outros setores do prédio encomendas vindas de Belém. A distribuição de cartas que haviam sido separadas estão sendo entregues normalmente pelos funcionários dos Correios. A agência dos Correios ainda contabiliza os prejuízos, e também orienta que clientes façam monitoramentos de mercadorias para saber se elas foram perdidas no incêndio.