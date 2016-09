A Polícia Civil investigará o que ocasionou a hemorragia

O laudo necroscópico do IML (Instituto Médico Legal) sobre a morte do estudante Eduardo de Souza Cordeiro, de 12 anos, apontou que o menino morreu em decorrência de hemorragia interna. Porém o documento, entregue neste sábado (3) à Polícia Civil, não informa o teria provocado a hemorragia.. O caso está sendo investigado pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA).

Eduardo morreu na madrugada de quarta-feira (31) no Pronto Socorro Municipal da 14 de Março, em Belém, após dar entrada no local com vários sinais de agressões, sofridas dentro da Escola Estadual Santo Afonso, na rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém.

A direção da escola afirma que o estudante morreu após levar uma queda no pátio do colégio. A família de Eduardo, afirma que o ele vítima de agressões motivadas por bullying.