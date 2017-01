Independente enfrentará o Remo em amistoso neste domingo (15), no estádio do Souza, em Belém

Por: Redação ORM News

11 de janeiro, 2017

Acessar redes sociais já virou um ato rotineiro para muitos. No futebol - assim como em outras áreas -, a internet também é utilizada como forma de 'espiar' outros 'perfis'. Foi assim que o lateral direito do Independente, Rodrigo Rocha, passou a conhecer mais a fundo a forma com que Remo e Paysandu estão se preparando para este campeonato paraense.

Aliás, o Independente está com o grupo em treinamento há cerca de duas semanas e as informações recolhidas através das redes sociais já serão utilizadas para o amistoso contra o Leão, marcado para este domingo (15), às 10h, no estádio do Souza, em Belém.

'Não temos muita informação sobre todos os adversários, mas tenho acompanhado pelas redes sociais os trabalhos dos times de Santarém, Remo e Paysandu', disse Rodrigo, salientando que, apesar do pouco tempo de treinamento, o Galo pode ir além das expectativas. 'Acredito no grupo que foi montado e, com o trabalho que vem sendo feito, podemos ser uma surpresa neste Paraense', declarou.

Mineiro de 25 anos, Rodrigo Rocha chegou ao Independente sob indicação do treinador Léo Goiano e sustenta o status de 'aposta', no entanto já se prepara para disputar sua terceira edição pelo estadual. Em 2015, jogou pelo Parauapebas e, no ano passado, defendeu o São Raimundo.