Jogador de 20 anos, cria do Leão, retorna ao Remo na apresentação

Por: O Liberal

Em 03 de janeiro, 2017 - 10h45 - Futebol

O lateral Caio Ribeiro, 20, anos, ex-Paysandu, foi a novidade ontem no Baenão, na apresentação dos jogadores. De passe livre, após passagem pelo Paysandu, o jogador ganhou a chance no Leão Azul. Será rival de Jaquinha, na lateral-esquerda. Caio foi jogador de futsal do Remo. Mudou-se para a Curuzu, onde disputou campeonatos de base e foi campeão Sub-17 e Sub-20. Chegou ao time principal em jogos do Campeonato Brasileiro. Em 2016, não teve o contrato renovado. Livre, atravessou a rua. “Estou com o pensamento bom. Quero ser titular. Vou dar o máximo para ganhar a simpatia do técnico. Respeito os companheiros de posição, mas quero ser o dono da camisa 6 “, aposta.

“O Caio é um jogador de excelente qualidade e de um valor dentro da realidade do Remo e por isso investimos nele. É da casa e conhece bem o nosso futebol. Ele está motivado para mostrar o seu valor”, disse Marco Antônio Araujo, diretor, que apresentou, também, na sala de imprensa, o goleiro Vinicius e os volantes Marquinho e Eliseu.