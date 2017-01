Em 14 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

O Centro Histórico de Belém será o point da folia, hoje à tarde, quando reunirá foliões para o bloco Largadinho no Mormaço, que sai a partir das 14h da lateral da igreja da Sé - Catedral Metropolitana de Belém - e percorre ruas do centro da cidade até chegar ao Mormaço, onde continuam as atrações, incluindo as ex-dançarinas do grupo É o Tchan, Sheila Melo e Scheila Carvalho. Também na programação, a dupla Betto & Naldo, Vitório Neto e as bandas The Morô e Jeito Inocente.

