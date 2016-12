Três corpos foram encontrados no interior da embarcação após o resgate no rio. Nove pessoas morreram no acidente

28 de dezembro, 2016

A lancha 'Luar C', que naufragou no último dia 7 de dezembro, e que foi içada do fundo do rio Pará ontem (27), deve ser encaminhada para Belém na tarde desta quarta-feira (28), após passar por uma vistoria do Corpo de Bombeiros. A embarcação deve ficar em um porto da Marinha do Brasil, na rodovia Arhur Bernardes.

Ela continua ancorada à balsa a uma balsa na manhã de hoje. Três corpos foram encontrados no interior da embarcação ontem, após a operação de resgate do rio, subindo para nove o número de mortos no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a lancha foi localizada a 30 metros de profundidade. Ela foi trazida à tona com muita lama e detritos em seu interior. Uma balsa e um empurrador foram usados no trabalho. Quarenta pessoas participaram da equipe de buscas. Toda operação foi acompanhada por familiares dos três desaparecidos.

A Capitania dos Portos também informou que a embarcação será periciada e o laudo será anexado ao inquérito administrativo que apura as causas do acidente.

O proprietário da embarcação que naufragou, Antônio Fernando Colares Tavares, e o piloto Nélio Alves de Souza, foram indiciados nesta segunda-feira (26), na Delegacia de Polícia Civil Fluvial (DPFLU), pelos crimes de risco à segurança de navegação, com agravamento pelo naufrágio e pelas vítimas fatais. Os dois responderão aos crimes em liberdade até a decisão da Justiça.