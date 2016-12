Capitania dos Portos já iniciou trabalho de perícia na embarcação. Nove pessoas morreram no naufrágio no dia 7 de dezembro

Por: Redação ORM News

Em 28 de dezembro, 2016 - 19h44 - Pará

Já está em Belém no porto da Marinha do Brasil a lancha 'Luar C', que naufragou no rio Pará no dia 7 de dezembro. A embarcação chegou à base naval de Belém por volta das 17h desta quarta-feira (28), após ter sido içada do fundo da rio na tarde de terça-feira (27).

A Capitania dos Portos já iniciou os trabalhos de perícia, cujo laudo será anexado ao inquérito administrativo que apura as causas do acidente. O inquérito tem 90 dias para ser concluído.

Os três corpos encontrados ontem estavam no portão da lancha. Os cadáveres estavam cobertos por muita lama, o que dificultou a ação da equipe de resgate. O primeiro corpo foi encontrado por volta das 16h30 e o último foi retirado às 19h.

'Tivemos que utilizar as mangueiras com bombas d'água para desfazer a lama que tomou conta do porão, justamente onde estavam os corpos. Foi difícil, mas conseguimos, para o alívio de todos, sobretudo das famílias das vítimas', disse o capitão do Corpo de Bombeiros, Rogério Scienza.

As vítimas encontradas ontem já foram reconhecidas pelos familiares. Elas foram identificadas como Raimundo Santos, Raimunda Teles dos Santos e Josefina Barbosa. Ao todo, nove pessoas morreram no naufrágio e 43 foram resgatadas.