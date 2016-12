Proprietário e piloto foram indiciados nesta segunda-feira pelo naufrágio de lancha

Redação ORM News

27 de dezembro, 2016

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil Fluvial, indiciou nesta segunda-feira (26) o proprietário da embarcação 'Luar C', Antônio Fernando Colares Tavares, e o piloto Nélio Alves de Souza pelo naufrágio ocorrido no dia 7 deste mês no rio Pará. Eles vão responder pelos crime de risco à segurança de navegação, com agravamento pelo naufrágio e pelas vítimas fatais. Os dois responderão ao inquétiro em liberdade, até que a Justiça decida.

Segundo informações da Polícia Civil, o inquérito será concluído após os sobreviventes prestarem depoimento e depois da perícia na embarcação, feita por profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da Capitania dos Portos. A empresa particular responsável pelas buscas no local do naufrágio já tem autorização da Marinha para a retirada da embarcação, trabalho que deve ser realizado durante esta terça-feira (27). No primeiro depoimento, o piloto Nélio Souza contou que, no momento do naufrágio, havia rajadas de ventos fortes, o que gerou grandes ondas e o forçou a reduzir a velocidade. “As ondas atingiram a popa da embarcação, o que ocasionou o naufrágio”, explicou.

Resgate

Equipes da Empresa Tecmar, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil estão no local conhecido como furo do Arrozal na manhã de hoje para auxiliar no içamento da lancha, que está a cerca de 30 metros de profundidade. Três pessoas continuam sumidas e as suspeitas são de que alguns corpos possam estar no porão da lancha. No total, seis pessoas morrerram no naufrágio e 44 foram resgatadas com vida.