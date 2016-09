Na novela das 18h da Globo, Milena é tímida e tem dificuldade para lidar com as transformações em seu corpo

Por: Patrícia Kogut

Em 11 de setembro, 2016 - 09h00 - Celebridades

Em "Sol nascente", Milena, personagem de Giovanna Lancellotti, sofre com a distância da mãe, Loretta (Claudia Ohana), e não tem uma boa relação com o pai, Vittorio (Marcello Novaes). Na vida real, Giovanna Lancellotti passa longe desses problemas:

- Comigo a história é outra. Sempre tive uma relação maravilhosa com meus pais. Minha mãe conversa sobre tudo e sabe detalhes da minha vida. Tenho amigas que passam por isso, que não têm essa liberdade. Isso faz uma falta danada na vida de uma pessoa.

Na novela das 18h da Globo, Milena é tímida e tem dificuldade para lidar com as transformações em seu corpo:

- O pai trata ela como uma criança e isso atrapalha muito - opina Giovanna, que, ao contrário da personagem, não sofreu com essa questão. - Nunca teve espaço para timidez dentro de mim.

Além do trabalho na novela, Giovanna acaba de rodar o longa "Festa da firma", protagonizado por Marcos Veras:

- Interpreto Priscila, uma estagiária maluquete do interior de São Paulo. Pela primeira vez vou poder usar meu sotaque em cena. Ela será o braço-direito do personagem do Veras na organização da festa da firma. Ele faz esse evento para tentar salvar a empresa.

Depois de "Sol nascente", a atriz pretende tirar férias longas:

- Entre 'Alto astral' e 'A regra do jogo', tive só um mês. Depois de 'A regra', foram dois, mas passei quase todo o tempo rodando o longa. Eu sempre me programo para viajar, mas nunca dá. Eu quero, mas, se aparecer um trabalho legal, vou fazer. Essa é a prioridade.

Giovanna planeja viajar com o namorado, o artista plástico Gian Luca Ewbank, irmão da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. A atriz conta que procura ter cautela para não expor muito o namoro nas redes sociais:

- Sou uma pessoa pública e naturalmente exposta. No meu Instagram, compartilho minha vida até a página 2. Não vou sair postando fotos de um jantar romântico, por exemplo. Acho desnecessário postar 800 imagens de momentos íntimos com namorado. Mas, se tiver algum registro bonito, por que não publicar? Tudo o que é feito com limites e moderação não tem problema.

Segundo a atriz, Gian lida bem com o meio artístico:

- Ele é artista, não celebridade. Então, tem outra visão. Mas ele entende muito, até porque tem a irmã e o cunhado (o ator Bruno Gagliasso) famosos. Ele está adaptado. É um companheirão.