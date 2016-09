Quem partipou pôde constatar o que o mercado vai oferecer ao longo deste ano, com faturamento estimado em R$ 99,6 bilhões

Por: Vito Gemaque Enviado especial para a Brasil Game Show

05 de setembro, 2016

Os mais de 180 expositores presentes na Brasil Game Show (BGS), que termina hoje em São Paulo, apresentaram centenas de jogos e novas tecnologias que deverão chegar ao mercado nos próximos anos. A BGS é a maior feira de videogames da América Latina e conta também com disputas de esportes eletrônicos (e-Sports). Estimativa realizada pela Newzoo, consultoria referência na indústria de games, prevê movimento positivo no Brasil. O mercado de games tem pretensão de arrecadar somente neste ano R$ 99,6 bilhões de reais no mundo inteiro, estando entre os quatro maiores mercados no mundo.

Na América Latina, a estimativa de crescimento é de 9% para este ano. O Brasil é um dos países que mais se destaca na 11º posição entre os maiores mercados mundiais.