Livro de Eduardo de Castro apresenta o modo de vida da etnia há 30 anos e hoje

Em 27 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

As Edições Sesc São Paulo lançam hoje o livro “Araweté: um povo tupi da Amazônia”, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ampliado com dois capítulos de Camila de Caux e Guilherme Orlandini Heurich, doutores em antropologia social. A obra traz informações sobre os Araweté em dois momentos de sua história e mostra seu modo de vida atual em comparação com o período em que Viveiros de Castro conviveu com eles, nos anos 1980, pouco tempo depois do primeiro contato oficial com os brancos. Nesse livro, o autor fornece informações sobre a língua, os rituais de caça, a alimentação, as relações afetivas, sexuais e reprodutivas, as características da agricultura, o xamanismo, as posições hierárquicas da tribo, entre outros aspectos da vida dos índios Araweté.