Bicolores dizem que “faltou a bola entrar” no jogo de ontem

Em 10 de setembro, 2016 - 02h04 - Esporte

Os jogadores do Paysandu avaliam que faltou colocar a bola para dentro. “Fizemos bom jogo, não faltou entrega, vontade, dedicação. Tivemos várias oportunidades, mas não tem que lamentar, precisamos trabalhar”, disse o zagueiro Fernando Lombardi.

O atacante Bruno Veiga voltou a jogar após seis meses parado. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Maílson, que estava cansado e pediu para sair. O atacante reconhece a tentativa do time em reverter o placar e sabe que agora é hora de pensar na próxima partida. “A gente tentou. Nós tivemos um gol logo no início e isso abala o abala o psicológico dos atletas.

