Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 15 de fevereiro, 2017 - 22h27 - Shows

Nesta quinta-feira (16) a Lambateria apresenta uma mistura de rap com a música dançante do Pará. O anfitrião Félix Robatto recebe o mineiro Flávio Renegado, e juntos promovem um encontro musical inusitado. A noite terá ainda as atrações residentes da festa, realizada toda quinta-feira no Fiteiro.

Diretamente de Belo Horizonte, Flávio Renegado começou a carreira rimando por influência dos Racionais MC's e logo incorporou outros gêneros musicais ao seu trabalho. Com essa mistura, Renegado já se apresentou na Europa, Oceania e nas Américas. Em 2016, lançou seu terceiro álbum, Outubro Selvagem, que traz sete músicas inéditas e conta com participações especiais de Diogo Nogueira e Sérgio Pererê.

A noite também conta com o carimbó raiz do grupo Os Safos da Capital, que estão na festa desde sua primeira edição e que são a base da Orquestra Pau e Cordista de Carimbó, projeto que surgiu na Lambateria. Em seguida, Félix Robatto apresenta seu repertório que mistura Lambada, Guitarrada, Merengue, Cumbia, Carimbó e Brega pra ninguém ficar parado. A discotecagem é por conta de DJ Zek Picoteiro, que vem caprichando na playlist que mistura sucessos da aparelhagem a clássicos de antigos bailes paraenses.

Serviço

Flávio Renegado na Lambateria

Data: Quinta-feira (16/02)

Local: Fiteiro - Av. Visconde de Souza Franco, 555, (Umarizal - Belém),

Hora: A partir das 20h.

Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 25 e já estão a venda no Sympla.

Mais informações: (91) 98026-1595.