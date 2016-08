Haverá exibição em telões do trabalho de Edson Palheta, fotógrafo que mostra o universo das periferias paraenses

Baile dançante regado a Lambadas, Merengues, Cumbias, Guitarradas, Carimbós e Brega, a Lambateria chega à 12ª edição promovendo uma noite em homenagem ao Mestre Verequete. Nesta quinta (1º), a programação começa cedo, às 20h30, com a exibição do Especial Centenário Mestre Verequete, produzido pela TV, Rádio e Portal Cultura.

A homenagem a este grande mestre da cultura segue com a apresentação da Orquestra Pau e Cordista de Carimbó que contará com participações especiais de Arthur Espíndola, Leo Chermont, Liége e Luciane Lobato. O segundo show da noite terá a latinidade de Bruno Benitez.

Além disso, haverá exibição em nossos telões o trabalho de Edson Palheta, fotógrafo que mostra o universo das periferias paraenses.

Para completar a festa, o Dj Zek Picoteiro toca fogo no salão a noite toda.

Fidelidade – Pensando em oferecer “vantagens” aos clientes assíduos, a festa lançou a carteirinha de Lambadeiro Oficial, uma espécie de cartão fidelidade, que vai permitir que os frequentadores registrem suas presenças. Após comparecer a quatro festas, o “associado” terá entrada gratuita na quinta ida à Lambateria.

Serviço- A Lambateria#12 Chama Verequete com Bruno Benitez, Orquestra Pau e Cordista de Carimbó mais participações especiais de Arthur Espíndola, Leo Chermont, Liège e Luciane Lobato, DJ Zek Picoteiro, exibição do Especial Centenário Mestre Verequete e exposição fotográfica é nesta quinta-feira (1º), a partir das 19 horas no Fiteiro (Doca, 555). Show a partir das 22h. Ingressos: Lote 1/Promocional (até quarta, 31 de agosto, meia-noite): R$ 15. Lote 2 (até 23h de quinta): R$ 20,00. Lote 3: R$ 25 (a partir das 23h). Ingressos antecipados: http://bit.ly/lambateria12. Informações: lambateriabelem@gmail.com / (91) 98026-1595.