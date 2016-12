Lambateria acontece nesta quinta e sábado

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 28 de dezembro, 2016 - 14h38 - Música

Esta semana tem dose dupla de Lambateria: a festa acontecerá na quinta-feira e também na virada do ano. As edições Pré-Réveillon e Réveillon dos Lambadeiros vão contar com apresentações de Félix Robatto, DJ Zek Picoteiro, Orquestra Pau e Cordista de Carimbó e Grupo Os Safos da Capital.

Na quinta, a programação se inicia com discotecagem do DJ Zek Picoteiro, que vai mandar seu repertório repleto de sonoridades latino-amazônicas. Em seguida, o Grupo Os Safos da Capital apresenta um show tipicamente paraense, com muito carimbó e ritmos regionais. Félix Robatto também sobe ao palco na ocasião e toca muito Merengue, Lambada, Cumbia, Guitarrada, Carimbó e Brega, além de seus sucessos como “Eu quero Cerveja” e “Cabeça Relax e Fígado Total Flex”.

No sábado, a programação da Lambateria se repete. O público vai começar o ano de 2017 com muita cultura regional e vai poder conferir os shows de Félix Robatto, Orquestra Pau e Cordista de Carimbó e discotecagem do DJ Zek Picoteiro.

O Pré-Réveillon vai acontecer nesta quinta-feira, no Fiteiro (Av. Visconde de Souza Franco, 555), a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 15 (até quarta no Sympla); R$ 20 (na quinta até 23h); e R$ 25 (a partir das 23h).

O Réveillon dos Lambadeiros vai rolar no sábado, no Fiteiro, a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 25 (até quarta no Sympla); R$ 30 (no sábado até 23h59); e R$ 35 (a partir das 0h).

Serviço- Pré-Réveillon e Réveillon dos lambadeiros, na quinta-feira (29) e sábado (31), às 21h, no Fiteiro (Av. Visconde de Souza Franco, 555). Contato: (91) 98026-1595. Valor: R$25 (antecipado) Atrações:m Orquestra Pau e Cordista de Carimbó, Félix Robatto & seu Conjunto (Foto) e DJ Zek Picoteiro