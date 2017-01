Cantora mostra ao namorado um áudio da conversa que ela teve com Lázaro

Por: Gshow

Em 09 de janeiro, 2017 - 21h08 - Novelas

Diana (Alinne Moraes) bolou um plano com Lázaro (João Vicente) para tentar separar seu pai de Laila (Laila Garin), mas nem tudo vai sair conforme o esperado. Depois de estranhar a proposta de trabalho que recebeu do ex-parceiro de Gordo (Herson Capri), a cantora decide abrir o jogo com o amado.

"Ele disse que queria ser meu empresário, que já tinha uma gravadora grande interessada em investir em mim. (...) Mas a condição era eu não contar pra você. Fechar tudo em segredo e só te dizer depois", revela Laila, deixando Gordo furioso.

No entanto, o que eles mais estranham é um detalhe que Lázaro cita no meio da conversa e faz com que percebam que Diana também está envolvida na história. "Ela usou o Lázaro pra tentar te afastar de mim! Esses dois foram longe demais! Agora chega, vou dar um basta nisso!", afirma Gordo, após ligar os pontos.

O que será que acabou entregando a executiva? Fique ligado em Rock Story nesta terça-feira (10)