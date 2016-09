Beck e Father John Misty também participarão do disco

Por: Omelete

Em 11 de setembro, 2016 - 14h23 - Música

Em entrevista à BBC Radio 1, a cantora Lady Gaga confirmou o nome de mais um colaborador de seu próximo álbum: Florence Welch, a vocalista do Florence and the Machine. Segundo ela, as duas fazem um dueto a partir de uma ideia que Gaga teve "para uma música que eu realmente queria fazer com uma garota, e ela é uma das grandes vocalistas do mundo, senão a maior".

Além de Florence, o novo disco também tem participações confirmadas de Beck, Father John Misty e Josh Homme, o líder do Queens of the Stone Age, que toca guitarra do primeiro single do disco, "Perfect Illusion".

"Perfect Illusion" foi produzida pela própria Lady Gaga, em parceria com Mark Ronson e Kevin Parker, do Tame Impala.