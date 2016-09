Garoto de 16 anos foi baleado por um passageiro do Satélite-UFPA; comparsa também levou tiro

Em 10 de setembro, 2016 - 02h11 - Polícia

Um adolescente foi morto, outro foi apreendido e um rapaz de 18 anos foi baleado ontem à noite, durante uma tentativa de assalto a ônibus no bairro do Marco, em Belém. Segundo informações da polícia, os três faziam parte de um grupo de seis pessoas que invadiu o coletivo no bairro da Marambaia e anunciou o assalto na avenida Almirante Barroso, por volta das 21h30. Os outros três fugiram. Os tiros foram disparados por um homem ainda não identificado, que fugiu.

Os seis envolvidos na tentativa de assalto entraram no coletivo da linha Satélite-UFPA na rodovia Augusto Montenegro, em frente ao conjunto Gleba.

