Informática: Gilmar Mendes presidiu solenidade destinada a impedir fraudes nas urnas

Em 17 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu no início da noite de terça a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais que serão utilizados nas Eleições 2016. Os sistemas eleitorais foram assinados digitalmente pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Nicolao Dino e pelo secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Sarmento.

A solenidade, que tem o objetivo de garantir a segurança e a credibilidade dos programas computacionais utilizados no pleito, contou ainda com a presença dos ministros da Corte Luiz Fux, Rosa Weber, Og Fernandes, Napoleão Nunes Maia, Henrique Neves e Tarcísio Vieira de Carvalho, além do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e representantes de partidos políticos.