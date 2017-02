ESTREIA: Atacante argentino começa o jogo contra o Paragominas

Por: Da Redação

18 de fevereiro, 2017 - Esporte

A estreia do argentino Nano Krieger, 21 anos, pode ser a grande sacada do técnico Josué Teixeira para o jogo com o Paragominas, amanhã no Mangueirão. A escalação do ‘hermano’ serviria para abafar a frustração da torcida com a eliminação azulina da Copa do Brasil, que causou prejuízo em torno de R$ 1 milhão aos cofres do Leão (bilheteria do jogo com o Corinthians). Os dirigentes já projetavam uma boa arrecadação contra o Corinthians, de São Paulo, que serviria para desafogar as contas do Leão, mas esqueceram que antes do Timão tinham o Brusque pela frente. Não deu outra. Foi traumática a eliminação e agora é esquecer os prejuízos e a competição nacional e começar a encarar o Parazão com nova postura técnica, com a possibilidade de contar com Nano, o artilheiro do Boca Juniors no futebol juniores argentino.

Nano Krieger, num purtunhol, disse estar preparado para o jogo, aliás, está ansioso para estrear. Nano até esperava entrar em Brusque, como não aconteceu, se resignou da posição do treinador.