Argentino Nano foi apresentado e disse do desejo de emplacar nome no Leão Azul

Em 07 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Nano Krieger, apresentado à imprensa na manhã de ontem, no Baenão, vem a ser o oitavo estrangeiro a vestir a camisa do Clube do Remo na história do futebol do Leão Azul. O goleiro uruguaio Julio Élbio Véliz foi o primeiro jogador estrangeiro a vestir o uniforme do Leão Azul. Veliz jogou durante 12 anos no arco do Leão Azul, tendo se constituído, para quem o viu jogar como o melhor goleiro de toda a história da Agremiação. Conquistou cinco títulos estaduais (1949, 1950, 1952, 1953 e 1954), casou-se em Belém e possuía dois filhos paraenses: Elbio e Edson, ambos tentaram o futebol profissional. Edson fez parte da base remista.