Aos 37 anos, a irmã mais velha de Kim, exibe as curvas em Portofino, durante viagem na Europa. Em dia de praia, ela dá uma ajeitadinha no maiô

Por: EGO

Em 06 de setembro, 2016 - 14h59 - Celebridades

Kourtney Kardashian arrasou com um maiô cavado durante viagem à Itália. Aos 37 anos, a morena exibe curvas invejáveis. Também durante a viagem, a empresária foi flagrada dando aquela ajeitadinha no maiô, enquanto passeava de barco pela Ilha de Ponza.

Recentemente, ela posou para a capa da revista "Cosmopolitan", onde falou sobre maternidade e a rixa entre Taylor Swift e sua irmã, Kim Kardashian.

Kourtney é mãe de Mason Dash Disick, de 6 anos, Penelope Scotland Disick, de 3 anos, e Reign Aston Disick, de um ano e meio. Todos frutos do relacionamento conturbado com Scott Disick.

Durante a segunda gravidez, a estrela do reality show "Keeping Up With the Kardashians", teve dificuldades para emagrecer, mas com o apoio de irmã, Khloe Kardashian, ela conseguiu voltar ao corpo de antes. As duas postom vídeos no Snapchat, em que aparecem treinando junto com personal trainers.