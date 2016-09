Aos 37 anos e mãe de três filhos, a irmã mais velha de Kim Kardashian exibiu as curvas ao curtir dia de praia na Europa

Kim, Kylie e Khloe Kardashian podem chamar mais atenção quando o assunto é o corpo em dia, mas Kourtney Kardashian também não fica para trás, não. Aos 37 anos e mãe de três filhos, ela tem aproveitado as férias no Sul da França para mostrar que está com tudo em cima: cada dia, ela aparece com um novo maiô recortado - que, aliás, virou tendência entre as famosas - para exibir sua boa forma.

Nesta sexta-feira, 9, mais um exemplo: Kourtney apostou novamente em um maiô ousado - nesse caso, quase um biquíni, só que conectado por uma tira vertical de pano.

Kourtney é mãe de Mason Dash Disick, de 6 anos, Penelope Scotland Disick, de 3 anos, e Reign Aston Disick, de um ano e meio. Todos frutos do relacionamento conturbado com Scott Disick.