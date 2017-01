Atacante diz que seria bacana ter Ronaldinho no Coritiba, mas acredita que o acordo seja difícil

Lance!Net

17 de janeiro, 2017

No Coritiba o assunto Ronaldinho Gaúcho segue dominando os bastidores do clube. Representantes do Coxa conversarão na tarde desta terça-feira com o Assis, que é o irmão e empresário do jogador. No meio de uma onda de otimismo, o tema chegou até o elenco alviverde. que também se anima com a possibilidade.

Na manhã desta terça-feira, o atacante Kleber Gladiador, que é o principal jogador do Coritiba no momento, revelou que torce para que a negociação seja concluída com sucesso.

'Acho que seria bem bacana. A gente realmente gostaria que acontecesse, mas sabemos que é uma situação complicada, não é tão fácil, até por tudo que ele já fez pelo futebol e pelo nome que tem. A gente torce para que dê certo', declarou Kléber, em entrevista à Rádio Transamérica Curitiba na manhã desta terça-feira.

A expectativa é de que nas próximas horas surjam novidades a respeito do assunto. Após contatos preliminares, que de acordo com o vice-presidente Alceni Guerra caminharam muito bem, o Coritiba enviará representantes para conversar com Assis e, possivelmente, apresentar a primeira proposta ao Ronaldinho Gaúcho.