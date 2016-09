Socialite divulgou vídeo em seu perfil no Snapchat na noite desta quinta-feira, 15

Por: EGO

Em 16 de setembro, 2016 - 15h14 - Celebridades

Mãe de dois, Kim Kardashian já ostenta um corpão após o nascimento do pequeno Saint West, de nove meses. Na noite desta quinta-feira, 15, a socialite fez questão de mostrar que realmente está podendo. Em sua conta no Snapchat, a mulher do rapper Kanye West compartilhou com seus fãs fotos e vídeo em que aparece nua mostrando suas curvas.

Os registros foram feitos no quarto do hotel onde Kim está hospedada em Miami, nos Estados Unidos. “Nada como uma sessão de bronzeamento com spray à meia-noite”, disse a socialite no vídeo.

Vira e mexe, Kim Kardashian exibe suas curvas generosas nas redes sociais. Em março, por exemplo, ela postou uma selfie em que aparecia completamente nua, coberta apenas pelas duas tarjas pretas que utilizou para cobrir as suas partes íntimas. "Quando você está tipo: eu não tenho nada para usar (risos)", disse ela na ocasião no Instagram.