Em 11 de janeiro, 2017 - 22h20 - Celebridades

Kim Kardashian anda discreta, com looks bem sóbrios e fazendo poucas aparição após assalto em Paris. Depois de voltar às redes sociais, a socialite foi flagrada nesta quarta-feira, 11, no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, com forte esquema de segurança.

Usando roupas esportivas com toque fashion , a mulher do cantor Kanye Westnão apareceu com joias. A única peça em ouro estava na boca. Isso mesmo: um anel no lábio inferior para deixar o visual elegante e garantir a medalha do Look do dia do EGO.

No coemço desta semana, a polícia francesa apresentou os suspeitos de terem roubado as joias de Kim. . Ao todo foram 17 pessoas detidas pelo assalto aconteceu no dia 3 de outubro do ano passado, e no qual homens armados roubaram joias no valor de US$ 9,5 milhões da socialite na semana do Fashion Week.