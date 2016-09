A socialite curtiu a noite de sábado (17) no show do marido, Kanye West

Por: QUEM

Em 18 de setembro, 2016 - 12h31 - Celebridades

Que Kim Kardashian adora inovar em seus looks, todo mundo já sabe. Mas desta vez, a socialite abusou da transparência e levou o decote ao limite. Ela usou um vestido preto com um body bem cavado para assistir ao show do marido, o rapper Kanye West, em Miami, na noite de sábado (17). Na ocasião, Kim - como de costume - fez muitos snap chats mostrando seus atributos.