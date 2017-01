Com um gol contra, dois de Keno e um de Bernardo, jovem atacante do sub-17, Palmeiras venceu por 4 a 0 na Academia

Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 18h55 - Futebol

O primeiro teste do Palmeiras de Eduardo Baptista terminou com goleada: 4 a 0 sobre o União Barbarense, em jogo-treino disputado na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. A atividade teve um gol contra, dois de Keno e um de Bernardo, jovem atacante do sub-17.

Eduardo Baptista armou três equipes diferentes e cada uma jogou por 35 minutos. Os titulares foram Fernando Prass, Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Michel Bastos e Dudu; Alecsandro.

Este deve ser o time no amistoso de sábado, contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 16h30. Edu Dracena e Vitor Hugo não estão entre os escolhidos porque farão atividades físicas individualizadas ao longo dos próximos dias. Mina, Guerra, Moisés e Rafael Marques nem devem viajar, já que estão sob os cuidados dos preparadores físicos.

Felipe Melo distribuiu bons passes, fez desarmes, entrou em divididas, deu carrinho e não parou de falar por um instante, sempre orientando os companheiros. A parceria entre Michel Bastos e Dudu pela esquerda também chamou a atenção. Esta formação foi responsável por abrir o placar: Jean cobrou escanteio e o zagueiro desviou contra a própria meta.

A escalação do segundo tempo teve Jailson, Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Arouca; Erik, Raphael Veiga, Vitinho e Keno; Lucas Barrios.

O destaque foi a parceria entre Fabiano e Keno. Os dois gols desta etapa saíram de cruzamentos do lateral e arremates do atacante. O primeiro foi de cabeça e o segundo uma pancada de pé direito, após deixar o marcador no chão.

O jovem Vitinho também chamou a atenção. Bem solto pelo meio de campo, foi o responsável por enfiar a bola para Fabiano no primeiro gol e ainda deu uma belíssima caneta em um marcador.

A equipe que terminou a atividade tinha Vinicius Silvestre, Mailton (sub-20), Vitão (sub-20), Augusto (sub-20) e Matheus Bahia (sub-20); Thiago Santos; Léo Passos (sub-20), Rodrigo, Hyoran e Bernardo (sub-17); Willian.

Bernardo marcou o gol, mas Hyoran foi quem mais deu trabalho para os marcadores. Ele criou ao menos três boas oportunidades para marcar, mas acabou não acertando a finalização.